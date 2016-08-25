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Вест Хэм - Астра

25.08.2016, Четверг, 21:45 мск Лондон, стадион Аптон Парк Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Вест Хэм - Астра
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 21:15 Астра 1:1 Вест Хэм
Лига Европы (2015/2016)
3 раунд
ответный матч		 6 августа, четверг 21:00 Астра 2:1 Вест Хэм
Лига Европы (2015/2016)
3 раунд
первый матч		 30 июля, четверг 21:45 Вест Хэм 2:2 Астра
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