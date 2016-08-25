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БАТЭ - Астана

25.08.2016, Четверг, 21:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Лига Европы, 4 раунд , ответный матч БАТЭ - Астана
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 17:00 Астана 2:0 БАТЭ
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    Рейтинг: +2

    ZetWar 25 августа 2016, 21:56

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