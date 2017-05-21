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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 21 мая 2017
Барселона
21.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Эйбар
63'
Д. Юнка (АГ)
73'
Л. Суарес
76'
Л. Месси (П)
90'
Л. Месси
7'
Т. Инуи
61'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
ГОЛ! 4:2!
Л. Месси
90'
84'
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Эскаланте
76'
Замена
А. Гальвез
️️️️
С. Энрих
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Месси
76'
75'
Вторая желтая
А. Капа
ГОЛ! 2:2!
Л. Суарес
73'
Замена
П. Алькасер
️️️️
И. Ракитич
71'
68'
Замена
П. Леон
️️️️
Р. Пенья
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Юнка
63'
61'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инуи
54'
Желтая карточка
Р. Пенья
Замена
А. Гомеш
️️️️
С. Роберто
45'
Желтая карточка
С. Бускетс
41'
30'
Желтая карточка
А. Капа
19'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
6
Марлон
14
Умтити
8
Иньеста
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-1-2
13
Родригес
2
Капа
24
Лежен
23
Арбилья
7
Пенья
17
Юнка
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
6
Роберто
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Роберто
11
Ракитич
9
Алькасер
9
Алькасер
11
Ракитич
9
Энрих
6
Гальвез
6
Гальвез
9
Энрих
8
Эскаланте
17
Ривера
17
Ривера
8
Эскаланте
7
Пенья
14
Леон
14
Леон
7
Пенья
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Барселона - Эйбар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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