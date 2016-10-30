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Судьи
Главный судья:
Алексей Кузнецов (Иваново)

Рубин (мол) - Локомотив (мол)

30.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 12 тур Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 15:00 Локомотив (мол) 4:1 Рубин (мол)
8 тур
12 сентября, суббота 12:00 Рубин (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
28 тур
15 мая, пятница 16:00 Локомотив (мол) 0:3 Рубин (мол)
4 тур
16 августа, суббота 16:30 Рубин (мол) 2:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 16:00 Локомотив (мол) 1:0 Рубин (мол)
14 тур
26 октября, суббота 14:00 Рубин (мол) 0:5 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
22 тур
29 марта, пятница 14:00 Рубин (мол) 1:2 Локомотив (мол)
8 тур
14 сентября, пятница 16:00 Локомотив (мол) 2:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 10 тур
21 апреля, суббота 14:00 Локомотив (мол) 3:2 Рубин (мол)
Второй этап, 4 тур
10 марта, суббота 14:00 Рубин (мол) 0:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Рубин (мол)
10 тур
19 мая, четверг 13:00 Рубин (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
30 тур
27 ноября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 0:0 Рубин (мол)
1 тур
13 марта, суббота 14:00 Рубин (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:0 Рубин (мол)
10 тур
22 мая, пятница 14:00 Рубин (мол) 2:0 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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