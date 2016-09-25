Эспаньол - Сельта

|34 тур
|19 апреля, вторник
|21:00
|Эспаньол
|1:1
|Сельта
|15 тур
|12 декабря, суббота
|20:15
|Сельта
|1:0
|Эспаньол
|34 тур
|19 апреля, вторник
|21:00
|Эспаньол
|1:1
|Сельта
|15 тур
|12 декабря, суббота
|20:15
|Сельта
|1:0
|Эспаньол
|38 тур
|23 мая, суббота
|19:30
|Сельта
|3:2
|Эспаньол
|19 тур
|17 января, суббота
|23:59
|Эспаньол
|1:0
|Сельта
|20 тур
|19 января, воскресенье
|01:00
|Эспаньол
|1:0
|Сельта
|1 тур
|19 августа, понедельник
|23:59
|Сельта
|2:2
|Эспаньол
|38 тур
|1 июня, суббота
|23:00
|Сельта
|1:0
|Эспаньол
|19 тур
|12 января, суббота
|21:00
|Эспаньол
|1:0
|Сельта
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|29
|6
|3
|106:41
|+65
|93
|2.
|Барселона
|38
|28
|6
|4
|116:37
|+79
|90
|3.
|Атлетико М
|38
|23
|9
|6
|70:27
|+43
|78
|4.
|Севилья
|38
|21
|9
|8
|69:49
|+20
|72
|5.
|Вильярреал
|38
|19
|10
|9
|56:33
|+23
|67
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|19
|7
|12
|59:53
|+6
|64
|7.
|Атлетик Б
|38
|19
|6
|13
|53:43
|+10
|63
|8.
|Эспаньол
|38
|15
|11
|12
|49:50
|-1
|56
|9.
|Алавес
|38
|14
|13
|11
|41:43
|-2
|55
|10.
|Эйбар
|38
|15
|9
|14
|56:51
|+5
|54
|11.
|Малага
|38
|12
|10
|16
|49:55
|-6
|46
|12.
|Валенсия
|38
|13
|7
|18
|56:65
|-9
|46
|13.
|Сельта
|38
|13
|6
|19
|53:69
|-16
|45
|14.
|Лас-Пальмас
|38
|10
|9
|19
|53:74
|-21
|39
|15.
|Бетис
|38
|10
|9
|19
|41:64
|-23
|39
|16.
|Депортиво
|38
|8
|12
|18
|43:61
|-18
|36
|17.
|Леганес
|38
|8
|11
|19
|36:55
|-19
|35
|18.
|Спортинг Х
|38
|7
|10
|21
|42:72
|-30
|31
|19.
|Осасуна
|38
|4
|10
|24
|40:94
|-54
|22
|20.
|Гранада
|38
|4
|8
|26
|30:82
|-52
|20