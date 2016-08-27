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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 27 августа 2016
Эйбар
27.08.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
62'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
89'
Замена
Р. Мир
️️️️
С. Мина
Замена
С. Энрих
️️️️
Хота
79'
77'
Замена
З. Баккали
️️️️
Родриго
77'
Замена
А. Медран
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Кике
73'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Бебе
65'
63'
Желтая карточка
Э. Перес
Пенальти не реализован!
П. Леон
62'
ГОЛ! 1:0!
П. Леон
62'
Замена
Ф. Лежен
️️️️
И. Рамис
45'
36'
Желтая карточка
Нани
Желтая карточка
А. Луна
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ПП
24
Хота
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
РФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-3-1
13
Риесго
13
Луна
6
Гальвез
4
Рамис
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
12
Бебе
24
Хота
14
Леон
19
Кике
3-2-2-1-2
13
Райан
4
Суарес
33
Сантос
5
Абденнур
2
Канселу
14
Гайя
33
Перес
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
77
Мина
4
Рамис
24
Лежен
24
Лежен
4
Рамис
12
Бебе
7
Пенья
7
Пенья
12
Бебе
24
Хота
9
Энрих
9
Энрих
24
Хота
19
Родриго
11
Баккали
11
Баккали
19
Родриго
4
Суарес
10
Медран
10
Медран
4
Суарес
77
Мина
17
Мир
17
Мир
77
Мина
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пако Айестаран
Статистика матча Эйбар - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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