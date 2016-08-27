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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Лозанна-Спорт
Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 27 августа 2016
Лугано
27.08.2016, суббота, 18:45
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Лозанна-Спорт
67'
Желтая карточка
Э. Монтейру Алмада
11'
Желтая карточка
Н. Гетаз
Начало матча
Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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Лозанна-Спорт
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Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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