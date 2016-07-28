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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Ангушт
Афипс - Ангушт: обзор матча 28 июля 2016
Афипс
28.07.2016, четверг, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ангушт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Афипс - Ангушт
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0
0
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0
0
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Стадион:
Андрей-Арена
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