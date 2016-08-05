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Селтик - Астана

03.08.2016, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Селтик - Астана
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 27 июля, среда 17:00 Астана 1:1 Селтик
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 3 1 1 1 4:2 +2 4
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