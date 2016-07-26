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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Црвена Звезда
Лудогорец - Црвена Звезда: обзор матча 26 июля 2016
Лудогорец
26.07.2016, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Црвена Звезда
76'
К. Кешеру
67'
К. Гуелор Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Црвена Звезда
89'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
К. Моци
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Кешеру
76'
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Гуелор Канга
Начало матча
Статистика матча Лудогорец - Црвена Звезда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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