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Дандолк - БАТЭ

02.08.2016, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Дандолк - БАТЭ
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 26 июля, вторник 21:00 БАТЭ 1:0 Дандолк
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
ответный матч		 22 июля, среда 21:45 Дандолк 0:0 БАТЭ
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 15 июля, среда 20:30 БАТЭ 2:1 Дандолк
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 2 августа 2016, 10:05

    результативная ничья

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    Рейтинг: +100

    Костя из Барселоны > pfrfhgfnmt 2 августа 2016, 18:35

    Нулевая

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