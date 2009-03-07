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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 07 марта 2009
Сандерленд
07.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
4'
К. Ричардсон
89'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:1!
Р. Кин
Пас отдал
Д. Бент
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
В. Чорлука
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
К. Ричардсон
Замена
️️️️
Э. Рид
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Д. Бентли
️️️️
У. Паласиос
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Дженас
Желтая карточка
Ф. Бардсли
+2
Желтая карточка
Д. Вудгейт
Желтая карточка
Д. МакКартни
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
В. Чорлука
ГОЛ! 1:0!
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Дэнни Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
15
Киран Ричардсон
ЦП
4
Дин Уайтхэд
(К)
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
3
МакКартни
26
Бен-Хаим
4
Коллинс
27
Бардсли
11
Рид
15
Ричардсон
4
Уайтхэд
10
Мальбранк
12
Сиссе
9
Джонс
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
26
Кинг
39
Вудгейт
39
Шимбонда
12
Леннон
8
Паласиос
16
Дженас
10
Модрич
10
Бент
7
Кин
15
Ричардсон
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
15
Ричардсон
12
Сиссе
9
Мерфи
9
Мерфи
12
Сиссе
16
Дженас
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
16
Дженас
8
Паласиос
21
Бентли
21
Бентли
8
Паласиос
14
Чорлука
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Чорлука
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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