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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Строгино - Волга
Строгино - Волга: обзор матча 20 июля 2016
Строгино
20.07.2016, среда, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
1 : 0
Завершен
Волга
8'
Д. Поляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Строгино - Волга
Замена
Д. Жеребятьев
️️️️
Д. Душин
90'
85'
Желтая карточка
И. Бырлов
Желтая карточка
Е. Наседкин
82'
Замена
В. Волков
️️️️
С. Середин
77'
72'
Замена
И. Виноградов
️️️️
А. Вагидов
Замена
Е. Зверев
️️️️
В. Борсук
67'
Замена
И. Гапонов
️️️️
В. Небиеридзе
67'
66'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
С. Коровушкин
46'
Замена
М. Киселев
️️️️
А. Паутов
46'
Замена
Р. Урхов
️️️️
Е. Стародубцев
Замена
Е. Наседкин
️️️️
Д. Щербак
40'
Желтая карточка
В. Рыховский
37'
Желтая карточка
В. Небиеридзе
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Поляков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
94
Максим Куфтин
ЦЗ
15
Владислав Овсянников
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
36
Виталий Борсук
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
31
Вахтанг Небиеридзе
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
30
Денис Щербак
ЦП
18
Дмитрий Душин
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Волга
16
Рудольф Чесалов
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
26
Евгений Пышкин
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
17
Евгений Стародубцев
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Строгино
16
Евгений Малофеев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
50
Павел Ивакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
13
Евгений Зверев
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
38
Даниил Жеребятьев
ЦФ
Волга
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Андрей Кириллов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
14
Илья Виноградов
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
3-5-1-1
26
Гарон
94
Куфтин
15
Овсянников
7
Дроздов
31
Небиеридзе
8
Поляков
30
Щербак
18
Душин
19
Рыховский
36
Борсук
17
Середин
3-5-1-1
16
Чесалов
51
Золотовский
2
Мартынов
2
Матвеев
7
Бырлов
18
Коровушкин
17
Стародубцев
11
Семка
5
Паутов
26
Пышкин
19
Вагидов
36
Борсук
13
Зверев
13
Зверев
36
Борсук
30
Щербак
7
Наседкин
7
Наседкин
30
Щербак
17
Середин
3
Волков
3
Волков
17
Середин
18
Душин
38
Жеребятьев
38
Жеребятьев
18
Душин
31
Небиеридзе
95
Гапонов
95
Гапонов
31
Небиеридзе
18
Коровушкин
11
Соловьёв
11
Соловьёв
18
Коровушкин
5
Паутов
40
Киселев
40
Киселев
5
Паутов
19
Вагидов
14
Виноградов
14
Виноградов
19
Вагидов
17
Стародубцев
10
Урхов
10
Урхов
17
Стародубцев
Остались в запасе
Строгино
Волга
50
Павел Ивакин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
8
Андрей Кириллов
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
Остались в запасе
50
Павел Ивакин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
Остались в запасе
8
Андрей Кириллов
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Строгино - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Янтарь
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