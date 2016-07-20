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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Сочи
Знамя Труда - Сочи: обзор матча 20 июля 2016
Знамя Труда
20.07.2016, среда, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
0 : 3
Завершен
Сочи
33'
Е. Песегов
48'
М. Старков
54'
О. Бабенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Знамя Труда - Сочи
84'
Замена
И. Алексеев
️️️️
Е. Песегов
76'
Замена
Д. Шишканов
️️️️
М. Старков
Замена
В. Письменный
️️️️
А. Аванесян
75'
73'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Комисов
Замена
А. Рыжов
️️️️
И. Ерохин
70'
63'
Замена
В. Филатов
️️️️
М. Коваленко
57'
Замена
А. Субботин
️️️️
М. Рогов
54'
ГОЛ! 0:3!
О. Бабенков
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Старков
33'
ГОЛ! 0:1!
Е. Песегов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
97
Григорий Коробов
ЦЗ
20
Антон Уколов
ЦЗ
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
5
Николай Аверьянов
ЦП
6
Данила Конев
ЦП
17
Артур Аванесян
ЦП
8
Мишель Савельев
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
8
Антон Епихин
ЦФ
82
Иван Ерохин
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
47
Андрей Почипов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Знамя Труда
66
Сосланбек Аршиев
ВР
14
Александр Рыжов
ЦЗ
26
Владислав Письменный
ЦЗ
14
Марат Галямов
ЦП
Сочи
78
Денис Кавлинов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-5-2
24
Чилюшкин
97
Коробов
20
Уколов
4
Сорокин
6
Конев
17
Аванесян
8
Савельев
21
Елкин
5
Аверьянов
82
Ерохин
8
Епихин
3-3-4
54
Генералов
77
Старков
5
Сериков
26
Луканченков
15
Коваленко
10
Козлов
4
Бабенков
47
Почипов
17
Комисов
7
Песегов
31
Рогов
82
Ерохин
14
Рыжов
14
Рыжов
82
Ерохин
17
Аванесян
26
Письменный
26
Письменный
17
Аванесян
17
Комисов
32
Кулишев
32
Кулишев
17
Комисов
77
Старков
2
Шишканов
2
Шишканов
77
Старков
7
Песегов
5
Алексеев
5
Алексеев
7
Песегов
15
Коваленко
21
Филатов
21
Филатов
15
Коваленко
31
Рогов
9
Субботин
9
Субботин
31
Рогов
Остались в запасе
Знамя Труда
Сочи
14
Марат Галямов
ЦП
66
Сосланбек Аршиев
ВР
27
Антон Апатин
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
14
Марат Галямов
ЦП
66
Сосланбек Аршиев
ВР
Остались в запасе
27
Антон Апатин
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Знамя Труда - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
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