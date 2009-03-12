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Расписание матчей
Вердер - Сент-Этьен
Вердер - Сент-Этьен: обзор матча 12 марта 2009
Вердер
12.03.2009, четверг, 22:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
15'
Налдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Сент-Этьен
Замена
Э. Ривьер
️️️️
П. Машаду
Замена
М. Розенберг
️️️️
У. Алмейда
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Дабо
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
Диего
15'
Замена
️️️️
Д. Йенсен
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
17
Себастьян Бениш
ПЗ
10
Диего
ЛВ
0
Торстен Фрингс
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
6
Александрос Циолис
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
23
Давид Соже
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦП
17
Йоан Откер
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
19
Бубакар Мансали
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
25
Илан
ЦФ
3-2-2-2
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
17
Бениш
0
Фрингс
7
Йенсен
10
Диего
6
Циолис
9
Алмейда
14
Писарро
4-3-1-1
40
Жано
35
Дабо
29
Беналуан
26
Баял Салл
27
Варро
23
Соже
55
Машаду
87
Миральяс
17
Откер
18
Гомис
9
Алмейда
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Алмейда
10
Пайет
10
Пайет
35
Дабо
8
Матюиди
8
Матюиди
35
Дабо
55
Машаду
97
Ривьер
97
Ривьер
55
Машаду
Остались в запасе
Вердер
Сент-Этьен
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Жоди Вивиани
ВР
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Жоди Вивиани
ВР
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Вердер - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Помощники судьи:
Стейнар Хольвик
Ким Томас Хаглунн (оба - Норвегия)
Делегат:
Гвидо Корнелла (Швейцария)
Стадион:
Везерстадион
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