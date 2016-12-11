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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 11 декабря 2016
Андерлехт
11.12.2016, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Брюгге
84'
Замена
Уэсли
️️️️
Й. Фоссен
Замена
Д. Капель
️️️️
С. Ханни
81'
67'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Э. Лимбомбе
Замена
М. Бруно
️️️️
С. Баджи
59'
Желтая карточка
С. Баджи
50'
24'
Желтая карточка
С. Денсвил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Андерлехт
99
Миле Свилар
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Идрисса Думбия
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-3-1-2
23
Букс
41
Сова
17
Нуйтинк
25
Спайич
37
Обрадович
10
Станчу
18
Дендокер
25
Баджи
18
Ашампонг
49
Ванкамп
27
Кипчиу
3-2-3-2
16
Бутель
4
Денсвил
4
Мехеле
16
ван Рейн
27
Коолс
5
Болинголи
11
Рафаэлов
6
Клаудемир
17
Пина
10
Гедоз
7
Уэсли
Ханни
17
Капель
17
Капель
Ханни
94
Ханни
94
Ханни
25
Баджи
17
Бруно
17
Бруно
25
Баджи
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
9
Фоссен
9
Фоссен
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
99
Миле Свилар
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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