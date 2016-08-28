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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Гент
Андерлехт - Гент: обзор матча 28 августа 2016
Андерлехт
28.08.2016, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Гент
19'
Ю. Тилеманс (П)
47'
Л. Теодорчик
21'
М. Саймон
90'
Н. Асаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Гент
90'
ГОЛ! 2:2!
Н. Асаре
84'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
Т. Фоке
80'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Кара
77'
77'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Д. Миличевич
Замена
И. Силла
️️️️
Л. Теодорчик
75'
58'
Замена
Н. Асаре
️️️️
Л. Нильсен
ГОЛ! 2:1!
Л. Теодорчик
47'
Замена
Э. Сова
️️️️
Д. Капель
46'
Замена
О. Дешахт
️️️️
С. Баджи
46'
45'
Желтая карточка
Т. Фоке
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Саймон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Тилеманс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
5
Кара
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
18
Франк Ашампонг
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Эмир Куйович
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
2-5-1-2
33
Руф
5
Кара
17
Нуйтинк
17
Капель
18
Тилеманс
94
Ханни
18
Дендокер
25
Баджи
18
Ашампонг
91
Теодорчик
27
Кипчиу
3-4-1-1
55
Гершон
25
Фоке
4
Нильсен
23
Митрович
16
Сайеф
10
Нето
24
Кумс
77
Миличевич
27
Саймон
24
Пербе
25
Баджи
3
Дешахт
3
Дешахт
25
Баджи
17
Капель
41
Сова
41
Сова
17
Капель
91
Теодорчик
26
Силла
26
Силла
91
Теодорчик
4
Нильсен
21
Асаре
21
Асаре
4
Нильсен
77
Миличевич
17
Кулибали
17
Кулибали
77
Миличевич
25
Фоке
77
Ндонгала
77
Ндонгала
25
Фоке
Остались в запасе
Андерлехт
Гент
23
Франк Букс
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
7
Трезеге
ЛВ
20
Янник Толен
ВР
20
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
7
Трезеге
ЛВ
Остались в запасе
20
Янник Толен
ВР
20
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Андерлехт - Гент
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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