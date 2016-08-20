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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Мехелен
Беверен - Мехелен: обзор матча 20 августа 2016
Беверен
20.08.2016, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Мехелен
4'
С. Схрайверс
16'
И. Сек
26'
А. Бьелица
90'
Н. Вердье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Мехелен
90'
ГОЛ! 2:2!
Н. Вердье
Желтая карточка
М. Гобле
80'
77'
Желтая карточка
Н. Вердье
Замена
В. Морен
️️️️
О. Мини
66'
59'
Замена
Д. Веселинович
️️️️
Т. Маттис
44'
Желтая карточка
А. Бьелица
Желтая карточка
Р. Камачо
43'
26'
ГОЛ! 2:1!
А. Бьелица
ГОЛ! 2:0!
И. Сек
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Схрайверс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
28
Флориано Ванзо
ЦФ
11
Алессандро Серижони
ЦФ
Мехелен
1
Антони Морис
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Тим Маттис
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Беверен
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
14
Николас Орье
ЦФ
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
77
Гленн Клас
ЦП
9
Далибор Веселинович
ЦФ
99
Николя Вердье
ЦФ
3-3-3
18
Гобле
3
де Шуттер
39
Буату
4
Камачо
32
Мини
15
Сек
18
Янс
11
Серижони
28
Ванзо
8
Схрайверс
2-1-2
1
Морис
16
Бьелица
6
Цоцалич
11
Эль-Мессауди
7
Маттис
23
Ритс
32
Мини
16
Морен
16
Морен
32
Мини
7
Маттис
9
Веселинович
9
Веселинович
7
Маттис
Остались в запасе
Беверен
Мехелен
14
Николас Орье
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
77
Гленн Клас
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
14
Николас Орье
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
77
Гленн Клас
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Беверен - Мехелен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
Стадион:
Фритхилстэдион
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