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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Локерен
Брюгге - Локерен: обзор матча 14 августа 2016
Брюгге
14.08.2016, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Локерен
22'
Л. Рафаэлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Локерен
90'
Желтая карточка
К. Овермейре
Желтая карточка
Й. Фоссен
90'
77'
Замена
Л. Эно
️️️️
Т. де Суттер
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Л. Рафаэлов
71'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Х. Искьердо
53'
26'
Желтая карточка
Т. де Суттер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Рафаэлов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
7
Киллиан Овермейре
ЦП
70
Жажа
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
10
Аянда Патоси
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
29
Льюис Эно
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
4-4-1-1
16
Бутель
28
Де Бок
3
Энгелс
4
Денсвил
27
Коолс
25
Вормер
6
Клаудемир
11
Рафаэлов
20
Ванакен
21
Искьердо
5
Диаби
4-1-2
13
Верхульст
25
Ниняй
5
Марич
13
Галициос
15
Ингасон
7
Овермейре
19
де Суттер
70
Жажа
21
Искьердо
5
Болинголи
5
Болинголи
21
Искьердо
11
Рафаэлов
9
Фоссен
9
Фоссен
11
Рафаэлов
19
де Суттер
29
Эно
29
Эно
19
де Суттер
Остались в запасе
Брюгге
Локерен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
10
Аянда Патоси
ЦП
1
Бубакар Барри
ВР
14
Мехди Терки
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Остались в запасе
10
Аянда Патоси
ЦП
1
Бубакар Барри
ВР
14
Мехди Терки
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Брюгге - Локерен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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