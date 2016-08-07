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Андерлехт - Кортрейк

07.08.2016, Воскресенье, 19:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 2 тур Андерлехт - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, четверг 22:30 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
9 тур
21 мая, четверг 21:30 Кортрейк 2:2 Андерлехт
4 тур
25 апреля, суббота 21:30 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
28 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, среда 22:30 Кортрейк 2:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 21:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
10 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 20:00 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Кортрейк 2:0 Андерлехт
Плей-офф, 1 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
21 тур
21 января, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
22 тур
29 декабря, среда 20:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
7 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 9 тур
5 мая, среда 22:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Плей-офф I, 5 тур
14 апреля, среда 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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