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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Сент-Патрикс
Динамо Мн - Сент-Патрикс: обзор матча 14 июля 2016
Динамо Мн
14.07.2016, четверг, 18:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сент-Патрикс
25'
В. Корытько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Сент-Патрикс
ГОЛ! 1:0!
В. Корытько
25'
Начало матча
Статистика матча Динамо Мн - Сент-Патрикс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
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