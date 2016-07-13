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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизани - Ференцварош
Партизани - Ференцварош: обзор матча 13 июля 2016
Партизани
13.07.2016, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ференцварош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Партизани - Ференцварош
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Ференцварош
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Ференцварош
- : -
21.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
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Милан
0 : 2
05.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
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