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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 28 августа 2016
Хоффенхайм
28.08.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
55'
Л. Рупп
83'
М. Ут
58'
Д. Кайзер
90'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
90'
ГОЛ! 2:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Б. Шмитц
86'
Замена
М. Бруно
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 2:1!
М. Ут
Пас отдал
С. Руди
83'
82'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
79'
Желтая карточка
Д. Демме
Замена
М. Терраццино
️️️️
А. Крамарич
79'
74'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Замена
Н. Амири
️️️️
Л. Рупп
65'
63'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
М. Комппер
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кайзер
Пас отдал
Д. Демме
ГОЛ! 1:0!
Л. Рупп
55'
54'
Желтая карточка
М. Комппер
Желтая карточка
Ф. Шер
51'
Замена
П. Швеглер
️️️️
К. Фогт
45'
Желтая карточка
К. Фогт
22'
20'
Желтая карточка
В. Орбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Себастьян Руди
ПП
27
Андрей Крамарич
ЛФ
20
Филипп Окс
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Марк Ут
РФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
13
Жолт Калмар
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-4
1
Бауманн
7
Фогт
5
Шер
25
Зюле
3
Кадержабек
10
Рупп
13
Руди
27
Крамарич
2
Вагнер
20
Окс
13
Ут
4-4-2
25
Гулачи
22
Шмитц
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
13
Кайзер
31
Илсанкер
6
Демме
20
Забитцер
15
Поульсен
11
Вернер
10
Рупп
10
Амири
10
Амири
10
Рупп
7
Фогт
27
Швеглер
27
Швеглер
7
Фогт
27
Крамарич
33
Терраццино
33
Терраццино
27
Крамарич
5
Комппер
10
Форсберг
10
Форсберг
5
Комппер
11
Вернер
17
Бруно
17
Бруно
11
Вернер
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
33
Атындж Нукан
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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