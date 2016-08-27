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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 27 августа 2016
Боруссия М
27.08.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Байер
45+1'
А. Хан
85'
Л. Штиндль
79'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
Желтая карточка
Т. Штробль
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
85'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
84'
79'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
К. Беллараби
78'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Ч. Арангис
75'
Желтая карточка
Венделл
74'
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
Л. Штиндль
74'
64'
Желтая карточка
О. Топрак
64'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Х. Чалханоглу
64'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Фолланд
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
И. Траоре
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Хан
45'
+1
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Т. Янчке
45'
Желтая карточка
К. Крамер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
30
Эльведи
15
Кристенсен
5
Штробль
23
Крамер
28
Хан
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-1-3-1-1
1
Лено
21
Топрак
4
Та
4
Едвай
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
44
Кампль
20
Арангис
38
Беллараби
31
Фолланд
24
Янчке
23
Вестергор
23
Вестергор
24
Янчке
16
Траоре
19
Джонсон
19
Джонсон
16
Траоре
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
31
Фолланд
8
Брандт
8
Брандт
31
Фолланд
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Чалханоглу
20
Арангис
20
Похьянпало
20
Похьянпало
20
Арангис
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Байер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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