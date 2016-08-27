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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 27 августа 2016
Боруссия Д
27.08.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
17'
П. Обамеянг
89'
П. Обамеянг (П)
90+2'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Й. Муто
Пас отдал
П. де Бласис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Обамеянг
89'
88'
Желтая карточка
К. Онисиво
86'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Ю. Малли
Замена
Р. Геррейру
️️️️
С. Роде
86'
81'
Замена
Й. Муто
️️️️
К. Клеменс
Замена
Л. Пищек
️️️️
Ф. Пасслак
77'
71'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
С. Сердар
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Г. Кастро
59'
44'
Желтая карточка
С. Сердар
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Шюррле
17'
13'
Желтая карточка
Д. Бросински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
8
Гонсало Кастро
ПП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Кристиан Клеменс
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-3-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
5
Бартра
25
Пасслак
17
Роде
20
Шюррле
8
Кастро
10
Кагава
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-1-3-1-1
1
Лоссль
18
Бросински
16
Белл
27
Балогун
2
Донати
5
Гбамен
17
Клеменс
8
Сердар
20
Фрай
10
Малли
9
Онисиво
17
Роде
22
Геррейру
22
Геррейру
17
Роде
25
Пасслак
26
Пищек
26
Пищек
25
Пасслак
8
Кастро
5
Вайгль
5
Вайгль
8
Кастро
8
Сердар
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Сердар
10
Малли
8
де Бласис
8
де Бласис
10
Малли
17
Клеменс
11
Муто
11
Муто
17
Клеменс
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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