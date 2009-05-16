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Болтон - Халл Сити
Болтон - Халл Сити: обзор матча 16 мая 2009
Болтон
16.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
26'
Г. Стейнссон
47'
К. Фэган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Халл Сити
Замена
А. Макукула
️️️️
Й. Элмандер
Замена
М. Рига
️️️️
М. Тэйлор
Замена
П. Халмоши
️️️️
Манушу
Замена
К. Бешам
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
Д. Самуэль
Замена
Д. Кузен
️️️️
Джеованни
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Фэган
Желтая карточка
К. Фэган
Желтая карточка
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:0!
Г. Стейнссон
16'
Желтая карточка
Э. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Манушу
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Ники Хант
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
27
Брайан Хьюз
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
24
Кэхилл
28
Шитту
31
Стейнссон
31
Тэйлор
0
МакКэнн
16
Дэйвис
21
Муамба
11
Элмандер
24
Дэйвис
4-3-1-2
13
Майхилл
20
Килбейн
18
Риккеттс
6
Тернер
3
Доусон
14
Гарсия
0
Боатенг
18
Бармби
10
Джеованни
39
Фэган
9
Манушу
31
Тэйлор
0
Рига
0
Рига
31
Тэйлор
21
Муамба
6
Бешам
6
Бешам
21
Муамба
11
Элмандер
19
Макукула
19
Макукула
11
Элмандер
9
Манушу
16
Халмоши
16
Халмоши
9
Манушу
10
Джеованни
8
Кузен
8
Кузен
10
Джеованни
Остались в запасе
Болтон
Халл Сити
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Болтон - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Рибок
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