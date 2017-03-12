Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 12 марта 2017
Фейеноорд
12.03.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
5 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
11'
Н. Йоргенсен
21'
Й. Торнстра
59'
Д. Кейт
80'
Н. Йоргенсен (П)
82'
Н. Йоргенсен
62'
Д. Люккассен
90'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
90'
ГОЛ! 5:2!
В. Вегхорст
Замена
М. Крамер
️️️️
Н. Йоргенсен
83'
ГОЛ! 5:1!
Н. Йоргенсен
82'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Н. Йоргенсен
80'
77'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Р. Влаар
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Д. Кейт
65'
62'
ГОЛ! 3:1!
Д. Люккассен
61'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 3:0!
Д. Кейт
59'
ГОЛ! 2:0!
Й. Торнстра
21'
13'
Желтая карточка
М. Сентьенс
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
3-1-5-1
1
Вермеер
31
Боттегин
18
Нелом
2
Карсдорп
21
Торнстра
20
Эль-Ахмади
6
ван дер Хейден
52
Вилена
23
Бергейс
7
Кейт
14
Йоргенсен
3-1-2-1-2
23
Крул
32
Люккассен
12
Влаар
70
Хапс
8
ван Овереем
30
Вуйтенс
20
Сентьенс
11
Джаханбакш
99
Гарсия
9
Вегхорст
7
Кейт
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
7
Кейт
14
Йоргенсен
29
Крамер
29
Крамер
14
Йоргенсен
99
Гарсия
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
99
Гарсия
12
Влаар
9
Фрайдей
9
Фрайдей
12
Влаар
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+