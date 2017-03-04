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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Витесс
Зволле - Витесс: обзор матча 04 марта 2017
Зволле
04.03.2017, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 1
Завершен
Витесс
18'
Н. Брок-Мадсен
55'
Д. Холла
48'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Витесс
79'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 2:1!
Д. Холла
55'
54'
Желтая карточка
М. Миазга
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 1:0!
Н. Брок-Мадсен
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
30
Райан Томас
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Витесс
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Зволле
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Витесс
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
1-3-1
3
Эхизибуе
30
Томас
21
Холла
24
Боуи
44
Брок-Мадсен
4-3-1-1
18
Лирдам
4
Кашия
3
Миазга
4
Дикс
8
Бэйкер
24
Тигадуини
6
Накамба
7
Рашица
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Зволле
Витесс
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Зволле - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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