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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Экселсиор
Витесс - Экселсиор: обзор матча 26 ноября 2016
Витесс
26.11.2016, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 2
Завершен
Экселсиор
25'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
73'
А. Тигадуини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Экселсиор
ГОЛ! 2:0!
А. Тигадуини
73'
Замена
А. Тигадуини
️️️️
А. Корян
62'
Замена
М. Рашица
️️️️
М. ван Берген
61'
56'
Желтая карточка
С. Элберс
40'
Желтая карточка
К. Вермелен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
25'
24'
Желтая карточка
Ю. Маттей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
8
Косуке Ота
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Экселсиор
22
Том Муйтерс
ВР
28
Энрико Дрост
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
27
Стэнли Элберс
ЦФ
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Витесс
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Экселсиор
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
20
Элсо Брито
ЦП
4-2-1-2
89
Ром
8
Ота
4
Кашия
15
Кройсвек
18
Лирдам
8
Бэйкер
21
Йейни
77
Корян
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
3-3
22
Муйтерс
28
Дрост
2
Маттей
5
Куйперс
18
Вермелен
15
Хасселбайнк
27
Элберс
7
ван Берген
7
Рашица
7
Рашица
7
ван Берген
77
Корян
24
Тигадуини
24
Тигадуини
77
Корян
Остались в запасе
Витесс
Экселсиор
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
20
Элсо Брито
ЦП
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
Остались в запасе
20
Элсо Брито
ЦП
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Витесс - Экселсиор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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