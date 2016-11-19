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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Витесс
Херенвен - Витесс: обзор матча 19 ноября 2016
Херенвен
19.11.2016, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
84'
Х. Верман
72'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Витесс
Замена
С. Терн
️️️️
Ю. Намли
87'
ГОЛ! 1:1!
Х. Верман
84'
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
78'
Желтая карточка
Э. Мюлдер
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Желтая карточка
М. Торсбю
61'
57'
Желтая карточка
М. Накамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Витесс
89
Элой Ром
ВР
8
Косуке Ота
ЛЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Херенвен
28
Шей Фейси
ЦЗ
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Витесс
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-2-1-1
1
Мюлдер
5
Бийкер
4
ван Акен
6
Сент-Джуст
6
Марцо
2
Торсбю
7
Намли
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
4-3-1
89
Ром
18
Лирдам
15
Кройсвек
4
Кашия
8
Ота
6
Накамба
21
Йейни
8
Бэйкер
9
ван Вольфсвинкел
7
Намли
10
Терн
10
Терн
7
Намли
16
Гоочаннеиджад
9
Верман
9
Верман
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Херенвен
Витесс
28
Шей Фейси
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
7
Милот Рашица
ПВ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
28
Шей Фейси
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Херенвен - Витесс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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