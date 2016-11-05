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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Рода
Зволле - Рода: обзор матча 05 ноября 2016
Зволле
05.11.2016, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
0 : 0
Завершен
Рода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Рода
Замена
А. Карагунис
️️️️
Р. Томас
90'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
А. Ачахбар
63'
Начало матча
Статистика матча Зволле - Рода
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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