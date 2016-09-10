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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Утрехт
Зволле - Утрехт: обзор матча 10 сентября 2016
Зволле
10.09.2016, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
90'
С. Аллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Утрехт
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Аллер
85'
Замена
П. Йостен
️️️️
М. Кох
81'
Желтая карточка
М. Кох
65'
Замена
С. Амрабат
️️️️
А. Людвиг
65'
Замена
Н. Баразит
️️️️
В. Янссен
48'
Желтая карточка
В. Янссен
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Зволле - Утрехт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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