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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Экселсиор
Фейеноорд - Экселсиор: обзор матча 27 августа 2016
Фейеноорд
27.08.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
4 : 1
Завершен
Экселсиор
44'
Д. Кейт
59'
Д. Кейт
61'
С. Бергейс
65'
Й. Торнстра
26'
С. Элберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Экселсиор
ГОЛ! 4:1!
Й. Торнстра
65'
ГОЛ! 3:1!
С. Бергейс
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кейт
59'
Замена
Я. ван дер Хейден
️️️️
Т. Конголо
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейт
44'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Элберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Экселсиор
22
Том Муйтерс
ВР
28
Энрико Дрост
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
18
Кевин Вермелен
ЦФ
27
Стэнли Элберс
ЦФ
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Экселсиор
26
Майк Хэвкотт
ВР
1
Филип Курто
ВР
14
Седрик Баджек
ЦФ
3-1-4
5
Конголо
31
Боттегин
2
Карсдорп
21
Торнстра
20
Эль-Ахмади
23
Бергейс
52
Вилена
7
Кейт
3-1-3
22
Муйтерс
28
Дрост
5
Куйперс
2
Маттей
23
Бруинс
15
Хасселбайнк
27
Элберс
18
Вермелен
5
Конголо
6
ван дер Хейден
6
ван дер Хейден
5
Конголо
Остались в запасе
Фейеноорд
Экселсиор
30
Пер Ханссон
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
14
Седрик Баджек
ЦФ
26
Майк Хэвкотт
ВР
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
14
Седрик Баджек
ЦФ
26
Майк Хэвкотт
ВР
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Фейеноорд - Экселсиор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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