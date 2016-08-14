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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Виллем II
Хераклес - Виллем II: обзор матча 14 августа 2016
Хераклес
14.08.2016, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
3 : 1
Завершен
Виллем II
26'
И. Бель Хассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Виллем II
Желтая карточка
И. Бель Хассани
48'
ГОЛ! 1:0!
И. Бель Хассани
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Виллем II
31
Константинос Лампру
ВР
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
5
Дико Копперс
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
11
Бруно Андраде
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
Виллем II
32
Найджел Бертрамс
ВР
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
28
Асума Абубакар
ЦФ
3-2-1
16
Кастро
8
Госенс
23
те Верик
4
Хогма
2
Брёкерс
11
Бель Хассани
15
Навратил
4-3-1
31
Лампру
3
Хееркенс
5
Копперс
15
Вуйтенс
4
Петерс
19
Хайе
14
Ожо
10
Фалкенбург
11
Андраде
Остались в запасе
Хераклес
Виллем II
25
Рензе Фиж
ВР
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
Главный тренер
Джон Ламмерс
32
Найджел Бертрамс
ВР
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
28
Асума Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
28
Асума Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Хераклес - Виллем II
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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