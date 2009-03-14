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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Портсмут
Мидлсбро - Портсмут: обзор матча 14 марта 2009
Мидлсбро
14.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
90+5'
М. Кинг
30'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Портсмут
ГОЛ! 1:1!
М. Кинг
+5
+2
Замена
Н. Памаро
️️️️
Н. Кранчар
Вторая желтая
М. Бэйтс
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
А. Алвеш
️️️️
Х. Арка
Замена
Р. Хьюз
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
Д. Наджент
Желтая карточка
Н. Бельхадж
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Алиадьер
Желтая карточка
М. Бэйтс
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Э. Погатец
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
20
Хулио Арка
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Мидлсбро
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
11
Адам Джонсон
ПП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Портсмут
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
4-3-3
25
Джонс
31
Уитер
6
Хут
2
Погатец
29
МакМахон
4
Бэйтс
20
Арка
19
Даунинг
14
Алиадьер
9
Шанли
9
Кинг
4-4-2
1
Джеймс
8
Джонсон
25
Дистен
5
Кэмпбелл
6
Хрейдарссон
7
Пеннант
8
Маллинс
27
Дэйвис
19
Кранчар
15
Крауч
35
Наджент
2
Погатец
3
Тэйлор
3
Тэйлор
2
Погатец
14
Алиадьер
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Алиадьер
20
Арка
10
Алвеш
10
Алвеш
20
Арка
7
Пеннант
39
Бельхадж
39
Бельхадж
7
Пеннант
19
Кранчар
3
Памаро
3
Памаро
19
Кранчар
35
Наджент
26
Хьюз
26
Хьюз
35
Наджент
Остались в запасе
Мидлсбро
Портсмут
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Мидлсбро - Портсмут
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Риверсайд
Посещаемость:
24281 из 35050 зрителей (69%)
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