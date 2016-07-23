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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 23 июля 2016
Волгарь
23.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
22'
А. Радченко
81'
С. Зуйков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Шинник
Замена
Д. Кабутов
️️️️
М. Яковлев
82'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Зуйков
81'
68'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Т. Царикаев
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Радченко
67'
63'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Земсков
Замена
К. Плиев
️️️️
Т. Букия
61'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Скворцов
61'
59'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Дзахов
58'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
В. Сиротов
Желтая карточка
М. Яковлев
31'
Желтая карточка
Т. Букия
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Радченко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-3-2-2
71
Бучнев
23
Зуйков
66
Жестоков
76
Стешин
7
Зураев
33
Дышеков
11
Сутормин
10
Букия
9
Яковлев
27
Радченко
92
Скворцов
3-1-3-1-2
16
Яшин
15
Цховребов
5
Евсеев
78
Чистяков
17
Царикаев
37
Сиротов
52
Нетфуллин
71
Дзахов
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
92
Скворцов
11
Болонин
11
Болонин
92
Скворцов
9
Яковлев
70
Кабутов
70
Кабутов
9
Яковлев
10
Букия
15
Плиев
15
Плиев
10
Букия
27
Радченко
14
Машуков
14
Машуков
27
Радченко
71
Дзахов
79
Троянов
79
Троянов
71
Дзахов
8
Земсков
10
Лаук
10
Лаук
8
Земсков
17
Царикаев
20
Подоляк
20
Подоляк
17
Царикаев
37
Сиротов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
37
Сиротов
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
1
Александр Малышев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Волгарь - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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