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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 21 мая 2017
Манчестер Юнайтед
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
19'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
79'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
В. Заа
Желтая карточка
М. Кэррик
74'
67'
Замена
С. Кайкай
️️️️
П. ван Анхолт
61'
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
С. Мактоминей
48'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
45'
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Погба
45'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
4
Аксель Туанзебе
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-3-1-1
2
Перейра
11
Митчелл
4
Джонс
3
Байи
27
Фосу-Менса
4
Туанзебе
8
Погба
8
Мактоминей
77
Лингард
32
Руни
4-4-1-1
13
Хеннесси
16
Келли
25
Уорд
5
Томкинс
15
ван Анхолт
11
МакАртур
40
Панчеон
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Заа
20
Бентеке
8
Погба
16
Кэррик
16
Кэррик
8
Погба
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
11
МакАртур
20
Сако
20
Сако
11
МакАртур
10
Заа
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Заа
15
ван Анхолт
11
Кайкай
11
Кайкай
15
ван Анхолт
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
17
Дейли Блинд
ЛЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Дейли Блинд
ЛЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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