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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Тоттенхэм
Халл Сити - Тоттенхэм: обзор матча 21 мая 2017
Халл Сити
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 7
Завершен
Тоттенхэм
66'
С. Клукас
11'
Г. Кейн
13'
Г. Кейн
45'
Д. Алли
69'
В. Ваньяма
72'
Г. Кейн
84'
Б. Дэвис
87'
Т. Алдервейрелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Тоттенхэм
87'
ГОЛ! 1:7!
Т. Алдервейрелд
84'
ГОЛ! 1:6!
Б. Дэвис
79'
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Дайер
73'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Д. Тимон
73'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Боуэн
72'
72'
ГОЛ! 1:5!
Г. Кейн
69'
ГОЛ! 1:4!
В. Ваньяма
ГОЛ! 1:3!
С. Клукас
66'
Замена
К. Гросицки
️️️️
К. Дэйвис
45'
45'
ГОЛ! 0:3!
Д. Алли
13'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
14
Джош Тимон
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Грег Олли
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Филип Лесняк
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
20
Доусон
33
Дэйвис
13
Раноккия
3
Эльабделлауи
14
Тимон
21
Н'Диайе
23
Хаддлстоун
6
Клукас
20
Боуэн
14
Ниасс
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
15
Дайер
2
Ваньяма
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
14
Тимон
3
Робертсон
3
Робертсон
14
Тимон
20
Боуэн
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
20
Боуэн
33
Дэйвис
11
Гросицки
11
Гросицки
33
Дэйвис
15
Дайер
8
Дембеле
8
Дембеле
15
Дайер
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
Остались в запасе
Халл Сити
Тоттенхэм
17
Элдин Якупович
ВР
36
Грег Олли
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Филип Лесняк
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
36
Грег Олли
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Филип Лесняк
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Халл Сити - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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