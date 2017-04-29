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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Лестер
Вест Бромвич - Лестер: обзор матча 29 апреля 2017
Вест Бромвич
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
43'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лестер
81'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. Леко
️️️️
Д. Моррисон
79'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
К. Якоб
69'
67'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
Д. Моррисон
66'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Ньом
61'
53'
Желтая карточка
Й. Беналуан
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Желтая карточка
К. Якоб
22'
16'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
8
Джейк Ливермор
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
12
Ньом
22
Якоб
11
Брант
89
Шадли
8
Ливермор
7
Моррисон
23
Рондон
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
29
Беналуан
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
22
Якоб
24
Флетчер
24
Флетчер
22
Якоб
12
Ньом
16
МакКлин
16
МакКлин
12
Ньом
7
Моррисон
17
Леко
17
Леко
7
Моррисон
26
Марез
10
Кинг
10
Кинг
26
Марез
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лестер
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вест Бромвич - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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