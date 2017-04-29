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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 29 апреля 2017
Сток Сити
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
80'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Х. Кальери
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
80'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Аллен
70'
69'
Замена
М. Нобл
️️️️
А. Айю
45'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
А. Масуаку
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЛП
7
Джо Аллен
АП
5
Джефф Кэмерон
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
5
Муниеса
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
12
Уилэн
5
Кэмерон
7
Аллен
10
Шакири
38
Бераино
7
Арнаутович
3-3-2-1
13
Адриан
6
Фонте
39
Коллинс
23
Рид
6
Нордтвейт
8
Куяте
26
Масуаку
22
Ланзини
24
Айю
9
Кальери
12
Уилэн
16
Адам
16
Адам
12
Уилэн
7
Аллен
15
Крауч
15
Крауч
7
Аллен
26
Масуаку
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
26
Масуаку
24
Айю
16
Нобл
16
Нобл
24
Айю
9
Кальери
23
Снодграсс
23
Снодграсс
9
Кальери
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
8
Софиан Фегули
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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