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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Лестер
Мидлсбро - Лестер: обзор матча 02 января 2017
Мидлсбро
02.01.2017, понедельник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Лестер
Желтая карточка
А. Клэйтон
90'
+2
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
А. Форшоу
89'
83'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Н. Менди
Замена
С. Даунинг
️️️️
А. Траоре
80'
74'
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
71'
Замена
А. Муса
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
Б. Гибсон
43'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
А. Барраган
34'
Желтая карточка
Г. Рамирес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Гастон Рамирес
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Нампалис Менди
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
АП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-1-2-1-2
1
Гьюзан
19
Барраган
23
Гибсон
12
Чамберс
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
24
Траоре
11
Рамирес
21
Негредо
3-3-1-2-1
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
6
Менди
28
Фукс
10
Кинг
26
Марез
30
Оказаки
11
Ульоа
19
Барраган
32
Фрэнд
32
Фрэнд
19
Барраган
24
Траоре
19
Даунинг
19
Даунинг
24
Траоре
28
Форшоу
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
28
Форшоу
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
6
Менди
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
6
Менди
26
Марез
7
Муса
7
Муса
26
Марез
Остались в запасе
Мидлсбро
Лестер
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Мидлсбро - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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