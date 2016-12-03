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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 03 декабря 2016
Кристал Пэлас
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
33'
К. Бентеке
36'
Д. Томкинс
85'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. МакАртур
89'
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Томкинс
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Панчеон
85'
Замена
Б. Сако
️️️️
Э. Таунсенд
80'
76'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Буфал
76'
Замена
С. МакКуин
️️️️
Ч. Остин
Желтая карточка
К. Бентеке
70'
59'
Замена
Д. Симс
️️️️
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Д. МакАртур
55'
51'
Желтая карточка
Ч. Остин
Желтая карточка
Д. Томкинс
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Томкинс
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
27
Натан Редмонд
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-3-1
13
Хеннесси
5
Томкинс
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
16
Ледли
11
МакАртур
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-1-2
17
Форстер
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
23
Хейбьерг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
17
Буфал
27
Редмонд
32
Остин
5
Томкинс
16
Келли
16
Келли
5
Томкинс
11
МакАртур
20
Фламини
20
Фламини
11
МакАртур
25
Таунсенд
20
Сако
20
Сако
25
Таунсенд
23
Хейбьерг
11
Симс
11
Симс
23
Хейбьерг
32
Остин
45
МакКуин
45
МакКуин
32
Остин
17
Буфал
7
Лонг
7
Лонг
17
Буфал
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
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