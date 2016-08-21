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Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 21 августа 2016
Вест Хэм
21.08.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
85'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Борнмут
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
90'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Г. Торе
89'
86'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Г. Торе
85'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Х. Нордтвейт
80'
79'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Айб
77'
Вторая желтая
Г. Артер
75'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Уилсон
Замена
Х. Кальери
️️️️
Э. Валенсия
63'
Желтая карточка
У. Рид
45'
Желтая карточка
С. Бирам
38'
37'
Желтая карточка
С. Кук
33'
Желтая карточка
Г. Артер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
16
Марк Нобл
АП
8
Шейку Куяте
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ПП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Адриан
39
Коллинс
23
Рид
6
Нордтвейт
26
Масуаку
3
Бирам
30
Торе
8
Куяте
16
Нобл
18
Антонио
13
Валенсия
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
33
Айб
16
Сурман
31
Артер
10
Фрейзер
7
Кинг
13
Уилсон
30
Торе
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
30
Торе
13
Валенсия
9
Кальери
9
Кальери
13
Валенсия
6
Нордтвейт
11
Флетчер
11
Флетчер
6
Нордтвейт
33
Айб
15
Аке
15
Аке
33
Айб
10
Фрейзер
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Фрейзер
13
Уилсон
11
Граббан
11
Граббан
13
Уилсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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