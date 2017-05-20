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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 20 мая 2017
Лион
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
3 : 3
Завершен
Ницца
10'
М. Ле Марша (АГ)
48'
А. Ляказетт
78'
А. Ляказетт
90'
Ж. Мишель Сери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ницца
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Мишель Сери
87'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
В. Косьелло
Замена
Д. Ферри
️️️️
А. Ляказетт
86'
ГОЛ! 3:0!
А. Ляказетт
78'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Вальбуэна
76'
68'
Замена
Р. Перейра
️️️️
П. Бюрнер
Замена
У. Ауа
️️️️
Н. Фекир
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
48'
12'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Ле Марша
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
23
Алекси Босетти
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лопеш
4
Дьякаби
63
Н'Кулу
21
Морель
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
28
Вальбуэна
10
Фекир
10
Депай
91
Ляказетт
3-2-4-1
30
Кардиналь
2
Суке
5
Сарр
23
Ле Марша
13
Бюрнер
29
Дальберт
20
Бельханда
26
Косьелло
6
Вальтер
14
Сери
11
Донис
28
Вальбуэна
70
Корне
70
Корне
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
4
Ферри
4
Ферри
91
Ляказетт
10
Фекир
10
Ауа
10
Ауа
10
Фекир
26
Косьелло
19
Срарфи
19
Срарфи
26
Косьелло
13
Бюрнер
21
Перейра
21
Перейра
13
Бюрнер
Остались в запасе
Лион
Ницца
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
23
Алекси Босетти
ЦФ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
23
Алекси Босетти
ЦФ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лион - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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