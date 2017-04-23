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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 23 апреля 2017
Тулуза
23.04.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
56'
К. Жан
59'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
90'
+2
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Д. Дурмаз
88'
88'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Р. Перейра
87'
Желтая карточка
Дальберт
81'
Замена
А. Донис
️️️️
В. Эйссерик
80'
Желтая карточка
П. Байссе
Замена
О. Тойвонен
️️️️
А. Делор
69'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
К. Жан
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:0!
К. Жан
56'
Желтая карточка
Я. Бодигер
45'
+1
45'
Замена
П. Байссе
️️️️
М. Ле Марша
Замена
Сомалья
️️️️
Я. Бодигер
45'
43'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
37'
Желтая карточка
В. Эйссерик
Желтая карточка
Ф. Мубандже
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
14
Бодигер
8
Трехо
9
Делор
22
Брейтуэйт
10
Жан
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
23
Ле Марша
4
Данте
21
Перейра
29
Дальберт
26
Косьелло
9
Эйссерик
14
Сери
20
Бельханда
8
Ле Биан
9
Делор
11
Тойвонен
11
Тойвонен
9
Делор
10
Жан
10
Дурмаз
10
Дурмаз
10
Жан
14
Бодигер
7
Сомалья
7
Сомалья
14
Бодигер
23
Ле Марша
44
Байссе
44
Байссе
23
Ле Марша
21
Перейра
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Перейра
9
Эйссерик
11
Донис
11
Донис
9
Эйссерик
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Тулуза - Ницца
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Муниципал
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