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Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)
Материалы

Лион - Марсель

22.01.2017, Воскресенье, 23:00 мск Лион, стадион Жерлан Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 21 тур Лион - Марсель
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2016/2017)
5 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Марсель 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лион
11 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Марсель 4:2 Лион
18 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Лион 2:2 Марсель
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
15 января, среда 23:55 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Лион 0:0 Марсель
10 тур
28 ноября, среда 23:59 Марсель 1:4 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Финал
14 апреля, суббота 22:45 Лион 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 23 января 2017, 15:57

    лион

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 23 января 2017, 01:13

    Молодцы Лион!

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    Рейтинг: +390

    fantom23 22 января 2017, 01:54

    Ничейка

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