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Судьи
Главный судья:
Виктор Касанова
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Ямайка - Венесуэла

06.06.2016, Понедельник, 00:00 мск Чикаго, стадион Солдер Филд Трансляция: Матч ТВ Кубок Америки, 1 тур Ямайка - Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2015

28 марта, суббота 04:00 Ямайка 2:1 Венесуэла
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мексика 3 2 1 0 6:2 +4 7
2. Венесуэла 3 2 1 0 3:1 +2 7
3. Уругвай 3 1 0 2 4:4 0 3
4. Ямайка 3 0 0 3 0:6 -6 0
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