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Расписание матчей
Англия. Кубок
Донкастер Роверс - Астон Вилла
Донкастер Роверс - Астон Вилла: обзор матча 24 января 2009
Донкастер Роверс
24.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Донкастер Роверс - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Донкастер Роверс
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Донкастер Роверс
- : -
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 0
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Астон Вилла
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24.10.2026
Манчестер Сити
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