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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Городея
Неман - Городея: обзор матча 22 октября 2016
Неман
22.10.2016, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Городея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Неман - Городея
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
- : -
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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