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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Крумкачи - Городея
Крумкачи - Городея: обзор матча 07 мая 2016
Крумкачи
07.05.2016, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Городея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крумкачи - Городея
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0
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0
0
Матчи команд
Крумкачи
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 5
19.07.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
1 : 2
12.07.2025
Нафтан
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 1
14.07.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Крумкачи
2 : 1
26.11.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
18.11.2017
Крумкачи
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
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Крумкачи
Городея
Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
2020.09.01 21:14
1
Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими
2020.08.31 17:04
11
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место
2020.05.15 19:50
1
Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
2020.09.01 21:14
1
Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими
2020.08.31 17:04
11
В Беларуси вратарь забил ударом из своей штрафной
2017.07.29 23:19
3
Товарищеский матч. ЦСКА побеждает «Крумкачи», Траоре забивает во втором матче подряд
2016.07.14 14:10
9
ЦСКА сыграет пять контрольных матчей
2016.07.01 13:42
3
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место
2020.05.15 19:50
1
Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
2020.02.06 20:20
8
БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время
2017.11.26 17:04
10
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